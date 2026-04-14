Oasis: Kehren die Gallagher-Brüder 2027 nach Knebworth zurück?

Die Gerüchteküche brodelt: Ein Ticketanbieter deutet auf seiner Website ein Oasis-Konzert in Knebworth für 2027 an. Ein Auftritt dort würde an das 30-jährige Jubiläum der legendären Konzerte von 1996 anknüpfen.
Der Traum vieler Oasis-Fans von einer Rückkehr an den geschichtsträchtigen Ort Knebworth steht offenbar kurz vor der Erfüllung. Nachdem sich Liam (53) und Noel Gallagher (58) nach 16 Jahren Funkstille versöhnt und im vergangenen Jahr eine triumphale Stadiontournee absolviert haben, verdichten sich nun die Anzeichen für ein weiteres Großereignis im Jahr 2027.