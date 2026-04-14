Oasis: Kehren die Gallagher-Brüder 2027 nach Knebworth zurück?

Die Gerüchteküche brodelt: Ein Ticketanbieter deutet auf seiner Website ein Oasis-Konzert in Knebworth für 2027 an. Ein Auftritt dort würde an das 30-jährige Jubiläum der legendären Konzerte von 1996 anknüpfen.

Der Traum vieler Oasis-Fans von einer Rückkehr an den geschichtsträchtigen Ort Knebworth steht offenbar kurz vor der Erfüllung. Nachdem sich Liam (53) und Noel Gallagher (58) nach 16 Jahren Funkstille versöhnt und im vergangenen Jahr eine triumphale Stadiontournee absolviert haben, verdichten sich nun die Anzeichen für ein weiteres Großereignis im Jahr 2027.

Ticket-Plattform heizt Spekulationen an Neue Informationen eines Ticketanbieters bringen die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln: Die Plattform Premier Events, die bereits Karten für die Reunion-Tour verkaufte, hat auf ihrer Website einen Hinweis auf eine Show in Knebworth veröffentlicht.

Unter dem Titel "OASIS LIVE '27 COMING SOON..." bereitet die Seite die Fans auf den angeblich kommenden Vorverkauf vor. In einem begleitenden Frage-Antwort-Bereich bestätigt der Anbieter zudem, dass eine Fortsetzung der Tournee für das nächste Jahr zwar noch nicht offiziell sei, laut internen Quellen jedoch definitiv stattfinden werde.

Neben Knebworth wird auch das Etihad Stadium von Manchester City als möglicher Austragungsort genannt. Diese Wahl wäre nur konsequent, da die Gallagher-Brüder leidenschaftliche Fans des Vereins sind und bereits 1996 im alten Stadion an der Maine Road auftraten. Die Band äußerte sich bisher nicht zu dem Gerücht und ließ Anfragen von britischen Medien wie "The Sun" unbeantwortet.

Legendäre Knebworth-Konzerte von 1996

Ein Auftritt in Knebworth im Jahr 2027 würde fast exakt an das 30-jährige Jubiläum der legendären Konzerte von 1996 anknüpfen, bei denen 250.000 Menschen die Band an einem einzigen Wochenende feierten.

Nachdem die ausverkaufte Stadiontour im vergangenen Jahr alle Zweifel an der Beständigkeit der Versöhnung ausräumte, gab Liam Gallagher bereits im Oktober bei einem Konzert im Londoner Wembley-Stadion einen deutlichen Hinweis auf die Zukunft. Vor dem finalen Song bedankte er sich bei den Fans für ihre Treue und verabschiedete sich mit den Worten, dass man sich im nächsten Jahr wiedersehe.