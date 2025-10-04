Oasis-Gitarrist Paul Bonehead Arthurs: Tourpause wegen Prostatakrebs

Paul "Bonehead" Arthurs, Gitarrist und Mitbegründer von Oasis, hat eine Prostatakrebs-Diagnose öffentlich gemacht. Der 60-Jährige muss die anstehenden Konzerte in Asien und Australien verpassen, will aber im November in Südamerika wieder auf der Bühne stehen.
