Oasis-Auftaktkonzert: Gallagher-Brüder zeigen sich harmonisch vereint

Auf diesen Moment haben Oasis-Fans seit 16 Jahren gewartet: Die lange zerstrittenen Brüder Liam (52) und Noel Gallagher (58) standen endlich wieder gemeinsam auf der Bühne des Principality Stadium in Cardiff/Wales. Beim Auftaktkonzert ihrer Oasis-Reunion-Tour bewiesen die beiden, dass ihre Fehde offenbar wirklich hinter ihnen liegt. Arm in Arm traten sie vor die Fans, später gab es noch eine dicke Umarmung.

Sie melden sich mit "Hello" zurück

Mehr als 75.000 Fans waren dabei, als am 4. Juli Musikgeschichte geschrieben wurde. Als Liam und Noel Gallagher Seite an Seite auf die Bühne traten, brach die Menge in ohrenbetäubenden Applaus aus. Vereinte Aufnahmen auf dem Instagram-Account der Band wurden von vielen Fans umgehend zu "Bildern des Jahres" deklariert.

Lesen Sie auch

Im Gepäck hatten die Brüder alle ihre Hits - als erstes spielten sie den Song "Hello" aus dem Jahr 1995. Anschließend folgten "Acquiesce" und "Morning Glory". Liam Gallgher rief laut "Daily Mail" ins Publikum: "Ja, ihr schönen Menschen! Es ist zu lange her."

Nach Songs wie "Some Might Say", "Bring It On Down", "Fade Away" und "Talk Tonight" fragte Liam Gallagher die Menge: "Habt ihr Spaß?". Und spielte dann noch auf das Chaos bei den Ticketkäufen an: "War es die 40.000 Pfund wert, die Sie für das Ticket bezahlt haben?"

Brüder teilen Kindheitserinnerungen

Die Show wurde begleitet von rührenden Aufnahmen, die auf dem großen Bildschirm zu sehen waren, darunter das Familienhaus in Manchester sowie Babyfotos der Brüder. Während des Songs "Stand By Me" lief, wurden auch alte Schwarzweißfotos ihrer Eltern eingeblendet.

Den wohl bekanntesten Oasis-Hit "Wonderwall" gab es erst als Zugabe. Danach endete der erste Auftritt seit 16 Jahren mit dem ebenfalls legendären Song "Champagne Supernova".

Welttournee mit 41 Terminen

Am 5. Juli folgt ein zweites Konzert in der walisischen Hauptstadt. In ihrer Heimatstadt Manchester stehen danach sogar fünf Konzerte an. Insgesamt sind im Rahmen der rund sechsmonatigen Reunion-Tour 41 Konzerte in 22 Städten rund um den Globus geplant, unter anderem in den USA, Brasilien und Australien. Oasis wurden 1991 gegründet, 2009 hatte sich die Britpop-Band getrennt. Ende August 2024 gab es dann den Knaller: Liam und Noel Gallagher kündigten eine gemeinsame Welttournee für 2025 an, die sofort ausverkauft war.