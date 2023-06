13 Hans-Martin Schempp lässt im Innenhof des Anwesens einen Brunnen sprudeln, auch sein Geld soll fließen. Foto: factum/Weise

Der Unternehmer Hans-Martin Schempp erwarb vor zehn Jahren das Anwesen des Musical-Milliardärs Rolf Deyhle. Er baute es zu einem Freizeit- und Kulturzentrum um. Eine Visite in der Oase Weil - bei dem Mann, der eine Vision hat.









Weil im Schönbuch - Der ältere Herr blickt ruhig in die Runde. Geduldig hört Hans-Martin Schempp den Ehrenamtlichen der Tübinger Elterninitiative herzkranker Kindern zu, die der Unternehmer in Weil im Schönbuch mit seinem Spendenlauf in diesem Juli unterstützt. Die Eltern berichten von ihrem Leid, den Krankenhausaufenthalten, von Operationen. Dabei hat der 67-Jährige einen vollen Terminkalender - und möchte am nächsten Tag eine Woche in den Urlaub.