Ozapft is!: Von Anreise bis Bierpreis: Das Wichtigste zum Oktoberfest in München

Vom 20. September bis zum 5. Oktober findet in München wieder das Oktoberfest, gerne auch Wiesn genannt, statt. Hier die wichtigsten Infos rund um Anreise, Öffnungszeiten, Preise und mehr.
"O'zapft is!" Mit diesen Worten wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (67) auch 2025 wieder das Oktoberfest eröffnen. Zwischen dem 20. September und 5. Oktober werden erneut mehrere Millionen Besucher in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Gerne auch als "größtes Volksfest der Welt" bezeichnet, werden auf der Münchner Theresienwiese dann wieder Unmengen an Bier ausgeschenkt.