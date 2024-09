NWSL: Schult sieht Frauenfußball in den USA weiter als in Europa

1 Torhüterin Almuth Schult (l) spielt zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der NWSL. Foto: Peter Aiken/Imagn Images/dpa

Zum zweiten Mal in ihrer Karriere spielt Torhüterin Almuth Schult in den USA. Frauenfußball wächst zwar auch in Europa, kurzfristig glaubt sie aber an die Entwicklung in den Staaten.











Link kopiert



Kansas City - Olympiasiegerin Almuth Schult sieht den Frauenfußball in den USA für die kommenden Jahre besser aufgestellt als in Europa. "Egal ob jetzt in England, in Spanien, in Italien, in Deutschland, es wächst. Aber ich schätze, dass es kurzfristig hier schneller geht vom Gesamtbild, also auch vom Zuschauerdurchschnitt", sagte die 66-malige Nationalspielerin der Deutschen Presse-Agentur. Die 33-Jährige steht seit August beim NWSL-Team Kansas City Current unter Vertrag und spielt damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der nordamerikanischen Profiliga. 2022 war sie bereits für drei Monate bei Angel City FC in Los Angeles.