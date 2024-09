Seit Monaten sorgt die Abkürzung „NWSDWH“, die Stefan Raab in seinen Videos trägt, für Spekulationen. Die mysteriösen Buchstaben auf seiner Kappe haben neugierig gemacht. Was genau steckt hinter „NWSDWH“?

Stefan Raab verabschiedete sich Ende 2015 von der großen Bühne und beendete damit eine der erfolgreichsten TV-Karrieren in Deutschland. Seitdem war er nur noch hinter den Kulissen aktiv, unter anderem als Produzent von Formaten wie „Schlag den Star“. Doch im Frühjahr 2024 kehrte Raab unerwartet in die Medienwelt zurück: In einem Video am 1. April 2024 kündigte Raab an, am 14. September erneut gegen Regina Halmich, die ehemalige Boxweltmeisterin, in den Ring zu steigen.

Die Ankündigung weckte große Aufmerksamkeit, wurde jedoch zunächst als Aprilscherz abgetan. Die öffentliche Vorfreude steigerte sich jedoch, als es tatsächlich Tickets für den Boxkampf in Köln zu kaufen gab.

Zuletzt setzte Raab seine „Vorbereitungen“ fort und zeigte sich in den letzten Tagen in Videos gemeinsam mit Fitness-Influencerin Pamela Reif. Besonders auffällig dabei: Die schwarz-weiße Kappe, die Raab bereits im Frühjahr trug und auf der die mysteriöse Abkürzung „NWSDWH“ prangt.

Die Bedeutung von NWSDWH

„NWSDWH“ – was bedeuten diese fünf Buchstaben? Im Netz wird wild spekuliert. Einige Vorschläge lauten: „Nie wieder Stefan. Das war’s hiermit.“, „Na was soll das wohl heißen?“ oder „Niemand wird Stefan das Wasser reichen.“. Stefan Raab selbst hat bislang keine Aufklärung gegeben, was die Bedeutung dieser Buchstaben ist, und heizt damit das Rätselraten bewusst an.

Eine interessante Entwicklung gibt es jedoch: Am 21. März 2024 hat Raabs Firma, Raab Entertainment, die Marke „NWSDWH“ beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Am 5. Juli 2024 wurde die Marke schließlich offiziell registriert. Dies könnte darauf hindeuten, dass Raab weitere Pläne verfolgt, die möglicherweise mit seinem Comeback in Verbindung stehen. Ob „NWSDWH“ tatsächlich eine tiefere Bedeutung hat oder nur ein geschickter Marketing-Gag ist, bleibt bisher offen.

Stefan Raab und kryptische Abkürzungen – eine Tradition

Die Verwendung kryptischer Abkürzungen ist bei Stefan Raab allerdings nichts Neues. Schon zu seinen „TV total“-Zeiten liebte es der Entertainer, seine Shows mit langen und oft undurchschaubaren Titeln zu versehen. So etwa bei „SSDSGPS“ („Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star“), einem Musikwettbewerb, der Teilnehmer zum Eurovision Song Contest führen sollte. Noch länger und verschachtelter war „TVTNSFDWADKHUWGNEMKAKVANBÜDLZT bei Stefan Raab“ („TV Totals next schöne Frau, die was auf dem Kasten hat und wenn’s geht noch etwas mehr kann, als Kleider von A nach B über den Laufsteg zu tragen – bei Stefan Raab“), ein humorvoller Modelwettbewerb mit Anspielung auf „Germanys next Topmodel“. Auch „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“ („Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf“) blieb vielen in Erinnerung. Diese Liebe zu kreativen und oft komplexen Abkürzungen scheint sich mit „NWSDWH“ nahtlos fortzusetzen.

Stefan Raab und der Boxkampf gegen Regina Halmich

Besonders spannend ist die Ankündigung Raabs, erneut gegen Regina Halmich zu boxen. Bereits in den frühen 2000er Jahren sorgten ihre Duelle für hohe Einschaltquoten. Raab, der weder Boxer noch Sportler war, trat 2001 und 2007 mutig gegen Halmich an, obwohl er keine Chance hatte, die erfahrene Boxerin zu besiegen. Diese Kämpfe waren jedoch nicht nur sportliche Wettkämpfe, sondern auch eine Mischung aus Unterhaltung und Comedy, die Raabs Shows auszeichneten.

Der geplante Boxkampf am 14. September 2024 weckt daher große Erwartungen, auch wenn viele ihn zunächst für einen Scherz hielten. Ob es sich letztlich um ein reales Comeback handelt oder doch um ein weiteres humoristisches Projekt, bleibt abzuwarten.

„NWSDWH“ jedenfalls ist ein weiterer cleverer Schachzug von Stefan Raab, der sein Publikum damit erneut zum Rätseln bringt. Wie schon in früheren Jahren versteht es Raab, Spannung aufzubauen und gleichzeitig für Unterhaltung zu sorgen. Ob die mysteriöse Abkürzung Teil eines größeren Plans ist oder nur eine kleine Randnotiz in seiner Comeback-Geschichte bleibt, wird die Zeit zeigen. Fest steht, dass Stefan Raab wieder einmal die mediale Bühne betritt – und das Interesse an seiner Person und seinen Projekten ungebrochen groß ist.