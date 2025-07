Daimler Truck will 5.000 Stellen in Deutschland streichen

Leinfelden-Echterdingen/Charlotte - Daimler Truck will bis 2030 ungefähr 5.000 Stellen in Deutschland streichen. Das teilte der Nutzfahrzeughersteller auf seinem Kapitalmarkttag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mit.