1 Amanda Bynes 2013 auf der Flucht vor Paparazzi. Foto: Tanya Kesey/starmaxinc.com/ImageCollect

Amanda Bynes wurde wieder in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Schauspielerin soll Quellen zufolge eine Gefahr für sich und andere sein. Erst vor zwei Wochen hatte sie eine Einrichtung verlassen. Zuvor wurde sie nackt in Los Angeles aufgefunden.









Amanda Bynes (37) wurde wieder in eine psychiatrischen Klinik eingewiesen. Wie "TMZ" berichtet, wurde die Schauspielerin am Wochenende in Los Angeles festgenommen. Zuvor habe jemand bei der Polizei gemeldet, dass sich eine Frau in Not befinde. Die Frau habe sich laut "TMZ" als Amanda Bynes entpuppt. Die Polizei nahm den ehemaligen Nickelodeon-Kinderstar daraufhin in Gewahrsam. Das US-Portal zeigte Bilder von Bynes in Handschellen.