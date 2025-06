"Sie liegt ganz nahe am Meer, ich brauche nur zehn Minuten zu Fuß zum Strand": In einem neuen Interview schwärmt Judith Rakers über ihre neue Farm auf der Insel Rügen.

Moderatorin Judith Rakers (49) genießt mit all ihren Tieren auf Rügen die Nähe zum Meer. Die Ostseeinsel sei "seit vielen Jahren" ihre Lieblingsinsel, sagt die 49-Jährige, die zuvor in Hamburg gelebt hat, der Zeitschrift "Gala". 2010 habe sie die Insel für sich entdeckt und war seitdem "mindestens zweimal im Jahr dort im Urlaub".

Sie habe dort mittlerweile viele Freunde, so Rakers, Rügen fühle sich wie eine zweite Heimat an. Auf einem Grundstück dort baut sich die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin nun eine neue Farm auf. "Sie liegt ganz nahe am Meer, ich brauche nur zehn Minuten zu Fuß zum Strand", verrät Rakers "Gala" weiter. Mit dabei sind auch ihre zwei Katzen, zwei Pferde und zehn Hühner: "Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo ohne sie zu leben." Ihr Haus in Hamburg zurückzulassen, falle ihr zwar schwer, sagt Rakers: "Aber das ist immer so, wenn man sich aufmacht: Man lässt Altes zurück. Es ist keine Entwicklung möglich, wenn wir das nicht tun. Ich war immer ein Mensch, der die Veränderung umarmt."

Lesen Sie auch

Judith Rakers verkündete ihren Umzug im April

Auch auf Instagram hat die Naturliebhaberin bereits Eindrücke von ihrem neuen Zuhause und ihrem frisch angelegten Garten mit ihren Fans geteilt. Ihre Umzugspläne hatte Judith Rakers bereits Anfang April verkündet. Ebenfalls auf Instagram erklärte sie damals, dass auf ihrem Grundstück auf der Insel die Arbeiten schon in vollem Gange sind: Vor einem Holzhaus waren bereits zwei gläserne Gewächshäuser sowie mehrere Hochbeete zu sehen. Zuvor hatte die Moderatorin auch schon Einblicke aus ihrer neuen, weitläufigen Küche geteilt, während im Hintergrund Bagger durch den Garten fuhren.

In den sozialen Medien postet Rakers regelmäßig Einblicke in ihr Leben als "Homefarmerin", bisher aus dem Norden Hamburgs. Sie betreibt auch eine Webseite inklusive Shop mit Gartenutensilien und Newsletter und hat mehrere Bücher zum Thema Selbstversorgung, Kochen und Farming veröffentlicht.