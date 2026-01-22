Nur wenige Kilometer waren König Charles und sein Sohn Prinz Harry am Mittwoch in London voneinander entfernt. Von einem Treffen sah der König aus einem speziellen Grund jedoch ab.
Nachdem er einige Zeit in Schottland verbracht hatte, kehrte König Charles III. (77) am Mittwoch nach London zurück. Dort hält sich schon seit einigen Tagen sein jüngster Sohn Prinz Harry (41) auf, der eigentlich in Kalifornien lebt. Im Londoner High Court verklagt er mit anderen Prominenten den Herausgeber der "Daily Mail". Doch zu einem Treffen zwischen Vater und Sohn kam es nicht, obwohl nur wenige Kilometer die beiden trennten.