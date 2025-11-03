Dave Franco stimmt nicht zu, dass er nur deshalb berühmt sei, weil sein älterer Bruder James Franco ein bekannter Schauspieler ist. Das erzählte er in einem Interview mit dem Online-Portal "Bustle". Er fügte hinzu: "Wenn ich schlecht gewesen wäre, wäre ich von der Bildfläche verschwunden."
Dave Franco (40) hält nichts von der Aussage, er sei nur berühmt, weil sein großer Bruder James Franco (47) ein bekannter Schauspieler ist. In einem Interview mit "Bustle" räumt er zwar ein, dass er in seiner Karriere davon profitiert habe, einen berühmten Bruder zu haben. James habe ihm unter anderem einen Agenten vermittelt. Dies sei aber nicht der einzige Grund für seinen Erfolg in Hollywood.