"LOL: Last One Laughing": All-Star-Cast für Weihnachtsspecial enthüllt

Die beliebte Prime-Video-Show "LOL: Last One Laughing" bekommt in diesem Jahr erstmals eine Sonderausgabe spendiert. Pünktlich zu Weihnachten 2023 wird es ein "XMAS Special" geben - und wann ist es schwieriger, nicht zu lachen, als mitten in der besinnlichen Zeit? Für die Sonderausgabe der Amazon-Produktion versammelt Moderator Michael Bully Herbig (55) ein All-Star-Team der bisherigen vier regulären Staffeln. Manch ein Star ist sogar schon zum vierten Mal dabei.