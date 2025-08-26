Der "Hexenzirkel" hält im Finale von "Villa der Versuchung" zusammen. Aber am Ende entscheidet ausgerechnet Sparkommissar Raúl Richter über den Gewinn des Jackpots - der auf eine lächerliche Summe geschmolzen ist.
Finale in der "Villa der Versuchung" (20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn) mit Verona Pooth (57). Wer gewinnt den Jackpot, der ursprünglich bei 250.000 Euro lag und während der Staffel erheblich gesunken ist? Sechs Promis sitzen noch in der Villa, drei Frauen und drei Männer. Patricia Blanco (54), Sara Kulka (35) und Jasmin Herren (46) auf der einen Seite, Raúl Richter (38), Manni Ludolf (63) und Steven Graf Bernadotte Af Wisborg (37) alias Seven auf der anderen.