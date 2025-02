Nur noch ein einziges Mal-Fall: Streit nimmt kein Ende: Blake Lively wird von PR-Firma verklagt

Der Gerichtsstreit von Blake Lively (37) gegen Justin Baldoni (41) geht in die nächste Runde: Jetzt wurde die Schauspielerin, die ihren Co-Star nach den gemeinsamen Dreharbeiten zu "Nur noch ein einziges Mal" wegen sexueller Belästigung verklagt hatte, wiederum von einer PR-Firma verklagt. Am Dienstag, 4. Februar, reichte Jed Wallace von der in Texas ansässigen Krisenmanagementfirma Street Relations Inc. die Klage wegen Verleumdung ein.

In Gerichtsdokumenten, die "Page Six" vorliegen, behauptet Jed Wallace, dass die Schauspielerin ihn und sein Unternehmen Street Relations Inc. diffamiert habe, als sie ihre Beschwerde im Dezember 2024 gegen Baldoni beim California Civil Rights Department eingereicht hatte.

Der Vorwurf: Die "Gossip Girl"-Serienheldin beschuldigte nicht nur ihren Co-Star in der Beschwerde der sexuellen Belästigung, sondern behauptete auch, dass er eine Verleumdungskampagne in den sozialen Medien gegen sie durchgeführt habe. In Livelys Klage sollen ihre Anwälte behauptet haben, dass Wallace von Baldonis PR-Team angeheuert wurde, um bei der angeblichen Verleumdungskampagne zu helfen.

Er habe "eine digitale Armee im ganzen Land von New York bis Los Angeles bewaffnet, um Inhalte zu erstellen, zu säen und zu bewerben, die auf Social-Media-Plattformen und Internet-Chat-Foren authentisch zu sein schienen". Lively nannte Wallace und Street Relations Inc. in der Klage, die sie später bei einem New Yorker Bundesgericht einreichte, jedoch nicht als Beklagte.

"Millionen von Dollar an Reputationsschäden"

In dieser neuen Klage gegen Lively behauptet Wallace jedoch, dass die Schauspielerin einen Richter gebeten hat, seine Absetzung zu genehmigen, und beschuldigt ihn, ein Subunternehmer von TAG zu sein - dem Unternehmen, von dem sie behauptet, dass es eine "ungesetzliche Vergeltungskampagne" gegen sie geführt habe.

Wallace gibt den Unterlagen zufolge an, dass dies ihn "Millionen von Dollar an Reputationsschäden mit einem prognostizierten Verlust für sein Unternehmen von mehr als einer weiteren Million" gekostet hat.

Livelys Anwaltsteam bezog dazu laut "TMZ" Stellung mit der Erklärung: "Ein weiterer Tag, ein weiterer Staat, eine weitere neunstellige Klage, die darauf abzielt, Frau Lively 'in Vergessenheit' zu klagen, weil sie sich gegen sexuelle Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen ausgesprochen hatte."

Schadensersatzforderung in Höhe von 400 Millionen

Nach ihrer Klage im Dezember gegen Baldoni, der sie während der Dreharbeiten des aktuellen Kinofilms "Nur noch ein einziges Mal" sexuell belästigt haben soll, startete er eine Hetzkampagne und reichte im Januar eine Gegenklage ein, in der er Blake Lively, deren Ehemann Ryan Reynolds (48) sowie ihre Publizistin Leslie Sloane wiederum wegen Verleumdung angezeigt hatte. Er forderte für die Rufschädigung 400 Millionen Dollar Schadensersatz (umgerechnet 386 Millionen Euro).