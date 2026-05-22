Seit knapp zwei Jahren gilt für eine Reise nach Thailand, dass Urlauber sich automatisch und ohne Visum bis zu 60 Tage im Land aufhalten dürfen. Diese Regelung soll nun fallen.
Thailand beendet sein großzügiges Visafreiheitsprogramm: Das Kabinett in Bangkok hat am 19. Mai beschlossen, die bisherige visafreie Aufenthaltsdauer für Touristen aus 93 Ländern und Gebieten deutlich zu verkürzen oder teilweise ganz zu streichen. Hintergrund dieser Entscheidung sind Sorgen über den Missbrauch des Visasystems sowie Sicherheitsbedenken.