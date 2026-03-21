In der dritten Ausgabe von "Let's Dance" 2026 haben einige der Tanzpaare ihren Groove gefunden. Doch ein Promi musste den Heimweg antreten und flog aus der Show.
Die dritte Entscheidungsshow von "Let's Dance" 2026 bei RTL bot Tanz-Fans Gänsehautmomente und Lachkrämpfe. Einige der langjährigen Zuschauerinnen und Zuschauer des beliebten Formats mögen sich vor Verwunderung die Augen gerieben haben. Der gestrenge Juror Joachim Llambi (61) vergab tatsächlich zwei Mal mehr Punkte als seine Jury-Kollegen Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58). Einmal stand auf Llambis Punktetafel sogar eine "10". Aber der Reihe nach.