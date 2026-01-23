Nur sieben Monate nach Bekanntgabe ihrer Verlobung ist die Ehe von Jaime King und Austin Sosa bereits wieder Geschichte. Der Investor reichte am Donnerstag die Scheidung ein. Dabei war nicht einmal bekannt, dass die beiden überhaupt geheiratet hatten.
Für die Schauspielerin Jaime King (46) endet die zweite Ehe, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, hat ihr Ehemann Austin Sosa am Donnerstag die Scheidung eingereicht. Der Clou dabei: Dass die beiden überhaupt geheiratet hatten, war bis dato gar nicht öffentlich bekannt.