Nur sieben Monate nach Bekanntgabe ihrer Verlobung ist die Ehe von Jaime King und Austin Sosa bereits wieder Geschichte. Der Investor reichte am Donnerstag die Scheidung ein. Dabei war nicht einmal bekannt, dass die beiden überhaupt geheiratet hatten.

Für die Schauspielerin Jaime King (46) endet die zweite Ehe, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, hat ihr Ehemann Austin Sosa am Donnerstag die Scheidung eingereicht. Der Clou dabei: Dass die beiden überhaupt geheiratet hatten, war bis dato gar nicht öffentlich bekannt.

Erst im Juli 2025 hatte ebenfalls "People" berichtet, dass die "Hart of Dixie"-Darstellerin und der Investor verlobt seien. Kings Sprecherin bestätigte die Neuigkeit damals und erklärte, die Schauspielerin sei dankbar für die Unterstützung ihrer Fans. Sie sei besonders glücklich, diesen Moment mit ihren Kindern zu teilen, die eine liebevolle Bindung zu Austin und seiner Familie aufgebaut hätten.

Kennengelernt über gemeinsame Freunde

Im September 2025 verriet King in einem Podcast-Auftritt bei "Juicy Scoop with Heather McDonald", wie sie und Sosa zusammengefunden hatten: Die beiden lernten sich demnach über gemeinsame Freunde kennen. Laut einer Quelle, die "People" im Juli zitierte, stand King der Familie ihres Partners sehr nahe und wohnte bei seinen Eltern, nachdem sie Anfang 2025 aus ihrer Wohnung in Los Angeles ausgezogen war. Wann genau die heimliche Hochzeit stattfand, ist nicht bekannt.

Für die Schauspielerin ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe. Von 2007 bis 2020 war sie mit dem Regisseur Kyle Newman (47) verheiratet, die Scheidung wurde im September 2023 rechtskräftig. Aus der Verbindung stammen die beiden Söhne James (12) und Leo (10). Im März 2025 sprach ein Gericht Newman das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder zu. Zwar teilen sich beide Eltern weiterhin das Sorgerecht, doch Newman erhielt bei Uneinigkeiten die finale Entscheidungsgewalt.

Jaime King startete ihre Karriere in den 1990er-Jahren als gefragtes Model und zierte die Cover von Magazinen wie "Vogue" und "Harper's Bazaar". Der Sprung nach Hollywood gelang ihr mit Rollen in Kultfilmen wie "Pearl Harbor" an der Seite von Ben Affleck und "Sin City" von Regisseur Robert Rodriguez und Frank Miller. Von 2011 bis 2015 spielte sie die Hauptrolle der Lemon Breeland in der romantischen Comedyserie "Hart of Dixie". Zuletzt war sie in Serien wie "Black Summer" und Filmen wie "Out of Death" zu sehen.