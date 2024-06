Ein wiedergefundenes Handy lässt schottische Fans bei der Fußball-EM in Deutschland ins Schwärmen kommen. „Die Deutschen sind erstaunlich“ – und „genauso verrückt wie wir“.

Sie sind immer fröhlich, tragen lustige Röcke und lassen obendrein die Punkte da – was ihnen aber nicht allzu viel auszumachen scheint. Wo die Fans der schottischen Mannschaft auftauchen, sind sie gerne gesehen. Gerade noch in Köln, nehmen sie jetzt Kurs auf Stuttgart.

Doch die Liebe vieler Einheimischer zu den Schotten scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen, wie ein kleiner Anlass gezeigt hat. Ein Schotte mit Namen Kieran hatte offenbar in einem Dixi-Klo (englisch: Portaloo) direkt am Rhein in Köln, Nähe Tanzbrunnen, sein Smartphone verloren. Eine Gruppe deutscher Fans fand das Handy und übergab es der Polizei – nicht ohne ein fröhliches Selfie darauf zu hinterlassen.

„Was für ein Land!“

Kieran habe sein Handy schon wieder, vermeldete der Twitter-Arm der Tartan-Army-Group, der Fanclub der Schotten, kurz darauf und postete das Foto der fünf Fans: „Was für ein Land! Können wir diese Fans finden?“, hieß es dazu. Seither überschlagen sich die Schotten mit ihren Liebesbekundungen für Deutschland und die Deutschen, wie in den Kommentaren zu dem Post zu lesen ist.

„Die Deutschen sind, ehrlich gesagt, die erstaunlichsten Menschen, die ich je kennengelernt haben. Ich liebe sie und ihr wunderschönes Land“, schreibt jemand. Andere berichten von unerwarteten Erlebnissen. „Wenn Polizisten dich mit High Five abklatschen und Fotos mit dir machen wollen, wenn Einheimische dir Bier geben und mit dir schottische Lieder singen, dann erkennst du, dass du an einem ganz besonderen Platz auf dieser Erde bist.“

Revanche in vier Jahren?

Selbst Klischees und gut gepflegte Vorurteile werden mitunter revidiert. Es heiße ja, die Deutschen hätten keinen Humor. Dabei seien sie „genauso verrückt wie wir Schotten“, quasi Schotten, nur ohne Röcke, die einen überall aufs herzlichste Willkommen hießen.

Für viele Schotten steht daher schon fest, dass Deutschland ein „tolles Fußballland“ ist. Dabei werden sie Stuttgart ja erst noch kennen lernen. „Ich würde den Deutschen so viele Turniere geben wie möglich“, legt sich einer fest. Denn da gehe es ums Wesentliche: „Nur Fußball, Bier und gute Laune!“ Zunächst aber wandert das Turnier ins Vereinigte Königreich mit seinen vier Fußballverbänden. Kein Wunder, dass viele deutsche Fans für 2028 schon diesen Wunsch haben: „Hoffentlich spielen wir in Schottland.“