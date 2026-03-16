Die Oscar-Academy hat gesprochen: Für ihre Darbietungen als Nebendarsteller und Nebendarstellerin sind Sean Penn und Amy Madigan ausgezeichnet worden. Doch nur einer der beiden war auch vor Ort, um die Auszeichnung anzunehmen.
Traditionell gehört die Vergabe einer der Nebendarsteller-Kategorien zur ersten Amtshandlung der Academy Awards - die 98. Ausgabe in der Nacht auf den 16. März stellte keine Ausnahme dar. Ebenfalls Tradition: Zoe Saldana (47), die im vergangenen Jahr für "Emilia Pérez" ihren ersten Oscar in Empfang nehmen durfte, überreichte ihrer Nachfolgerin den Goldjungen als "Beste Nebendarstellerin".