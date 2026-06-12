Angeblich hat sich Taylor Swift für ihre Hochzeit mit Travis Kelce den Madison Square Garden ausgesucht. Doch Insider zweifeln. Die berühmte Arena könnte nur ein Ablenkungsmanöver sein, heißt es.
Heiratet Taylor Swift (36) ausgerechnet im Madison Square Garden? Laut Berichten verschiedener US-Klatschportale soll die Sängerin die Arena in New York City für ihre Trauung mit NFL-Star Travis Kelce (36) auserkoren haben. "TMZ" zufolge soll das Paar die Arena für mindestens drei Tage gemietet haben. 1.000 Gäste seien angeblich zu den Feierlichkeiten geladen, die Trauung selbst soll am 3. Juli stattfinden. Bestätigt ist davon bislang nichts. Jetzt berichtet die "Daily Mail" unter Berufung auf Insider, dass die Berichte über eine Hochzeit im Madison Square Garden ein gezieltes Ablenkungsmanöver sein könnten.