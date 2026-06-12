Angeblich hat sich Taylor Swift für ihre Hochzeit mit Travis Kelce den Madison Square Garden ausgesucht. Doch Insider zweifeln. Die berühmte Arena könnte nur ein Ablenkungsmanöver sein, heißt es.

Heiratet Taylor Swift (36) ausgerechnet im Madison Square Garden? Laut Berichten verschiedener US-Klatschportale soll die Sängerin die Arena in New York City für ihre Trauung mit NFL-Star Travis Kelce (36) auserkoren haben. "TMZ" zufolge soll das Paar die Arena für mindestens drei Tage gemietet haben. 1.000 Gäste seien angeblich zu den Feierlichkeiten geladen, die Trauung selbst soll am 3. Juli stattfinden. Bestätigt ist davon bislang nichts. Jetzt berichtet die "Daily Mail" unter Berufung auf Insider, dass die Berichte über eine Hochzeit im Madison Square Garden ein gezieltes Ablenkungsmanöver sein könnten.

Alles nur Ablenkung? "Taylors offizielle Hochzeit wird nicht 1.000 Gäste haben", wird eine der Quellen zitiert. Geplant sei vielmehr eine "private und streng abgesicherte Zeremonie für den engen Familien- und Freundeskreis". Mit der berühmten Halle habe es dennoch etwas auf sich - nur eben nicht zwingend die Trauung selbst.

Laut eines anderen Insiders der "Daily Mail" erhielten die Gäste angeblich QR-Codes mit der Anweisung, am 3. Juli am Madison Square Garden zu erscheinen. Diese seien bislang jedoch noch nicht verschickt worden. Einige Gäste würden vermuten, die Arena könnte lediglich als Kontroll- und Sicherheitsstation dienen, von der aus die Gäste anschließend an einen anderen Ort weitergeleitet werden. Eine weitere Quelle behauptet, dass die Berichte von der tatsächlichen Hochzeitslocation ablenken sollen: "Laut einer der wenigen Personen, denen das Paar sein Hochzeitsgeheimnis anvertraut haben soll, ist New York jedoch nur eine Ablenkung."

Auch diese Locations sind im Gespräch

Ganz abwegig ist eine Hochzeit im Madison Square Garden allerdings nicht. Er könne den hohen Sicherheitsanforderungen von Taylor Swift gerecht werden, schreibt die "Daily Mail". Zudem verbindet Swift einiges mit der Stadt New York. Die Sängerin besitzt mehrere Immobilien dort und widmete ihr sogar den Song "Welcome to New York".

Als möglicher Trauungsort wird allerdings auch Swifts Anwesen auf Rhode Island gehandelt. Eine Quelle sagte nun, dass die Location "nicht komplett aus dem Rennen" sei. Eine andere erklärte, dass sie die größte Privatsphäre biete. Auch von einer Art "Hochzeitstour" rund um das Feiertagswochenende des 4. Juli ist die Rede - mit kleineren Zusammenkünften in New York, Rhode Island und Kelces Heimat Kansas City. Bislang bleibt jedoch alles Spekulation.