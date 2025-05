Nur ein Tony Award fehlt noch: Lady Gaga auf dem Weg zum EGOT-Status

Lady Gaga kann einen weiteren prestigeträchtigen Preis zu ihrer beeindruckenden Sammlung hinzufügen. Am Dienstag wurde die 38-jährige Sängerin und Schauspielerin mit einem Sports Emmy für ihre Performance des Songs "Hold My Hand" beim diesjährigen Super Bowl ausgezeichnet, wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet. Mit diesem Triumph ist die Künstlerin nur noch einen Schritt vom begehrten EGOT-Status entfernt - einer exklusiven Gruppe von Künstlern, die mindestens je einen Emmy, Grammy, Academy und Tony Award gewonnen haben.

Der emotionale Super-Bowl-Auftritt

Ihre augenblicklich ikonische Super-Bowl-Performance, die jetzt mit einem Sports Emmy prämiert wurde, fand auf der Bourbon Street in New Orleans statt. Der voraufgezeichnete Auftritt ehrte die 14 Menschen, die am Neujahrstag in New Orleans bei einem Terroranschlag ihr Leben verloren. Lady Gaga sang berührend am Klavier. Begleitet wurde sie von Ersthelfern, den Football-Persönlichkeiten Tom Brady und Michael Strahan sowie einem lokalen Gospelchor. Der vorgetragene Song "Hold My Hand" stammt aus dem Film "Top Gun: Maverick".

Lesen Sie auch

Auf dem Weg zum vollständigen EGOT?

Mit dem Emmy-Gewinn hat Lady Gaga nun drei der vier für den EGOT-Status erforderlichen Preise mindestens ein Mal gewonnen. In ihrer Karriere hat sie bereits 14 Grammy Awards sowie einen Oscar für den besten Originalsong bei den Academy Awards 2019 erhalten - "Shallow" in "A Star Is Born". Sollte sie auch noch einen Tony Award gewinnen, wäre sie die erst siebte Frau in der Geschichte, die den prestigeträchtigen EGOT-Status erreichen würde.

Im Gegensatz zu manch anderen Künstlern, die dem EGOT-Status nahe sind, aber kein Interesse an Broadway-Produktionen haben, träumt Gaga tatsächlich von einer Karriere am Theater. Im Podcast "Las Culturistas" von Bowen Yang und Matt Rogers sagte sie im März zu ihren Broadway-Ambitionen: "Das würde mir die ultimative Freude bereiten - die gesamte Musik zu komponieren, mit tollen Autoren an der Geschichte und dem Drehbuch zu arbeiten, und dann natürlich auch das Bühnendesign und die Kostüme."