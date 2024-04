Netflix erhöht die Abo-Preise in Deutschland

1 Netflix erhöht seine Preise in Deutschland. Foto: ddp

Netflix wird schon wieder teurer. Der Streamingdienst erhöht seine Abo-Preise in Deutschland. So viel kosten die Abos ab sofort.











Link kopiert



Der Streamingdienst Netflix hat seine Preise für Standard- und Premium-Abos in Deutschland erhöht. Wer keine Werbung sehen will, muss ab sofort noch tiefer in die Tasche greifen. Einzig der Preis für das Standard-Abo-Modell mit Werbung bleibt gleich und liegt nach wie vor bei 4,99 Euro im Monat. Offiziell angekündigt hat der Streaminganbieter die Preiserhöhung nicht, die neuen Preise sind lediglich im Hilfe-Center einzusehen.