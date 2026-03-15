Nur Brooklyn nicht: David Beckham und die Kinder würdigen Victoria zum Muttertag

Zum Muttertag in Großbritannien hat David Beckham (50) seiner Ehefrau Victoria (51) auf Instagram eine Liebeserklärung gewidmet, die keine Wünsche offenlässt. Der frühere Fußballstar teilte am Sonntag ein Foto, das eine schwangere Victoria zeigt.

Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Muttertag an die tollste Mama der Welt. Du bist in jeder Hinsicht eine Inspiration für unsere vier wunderbaren Kinder, so wie eine Mutter es sein sollte." Und weiter: "Hab einen ganz besonderen Muttertag, denn wenn es eine Person gibt, die das verdient, dann bist du es. Ich liebe dich." In den Kommentaren reagierte Victoria schlicht, aber herzlich: "Ich liebe euch alle so sehr." In einer Instagram-Story teilte David Beckham zudem ein Bild, das Victoria gemeinsam mit seiner Mutter Sandra und Victorias Mutter Jackie zeigt. Damit wolle er "drei unglaublichen Frauen" zum Muttertag gratulieren.

Auch die gemeinsame Tochter Harper (14) meldete sich zu Wort. Auf Instagram teilte sie ein älteres Foto der beiden auf einer Yacht und richtete sich direkt an ihre Mutter: "Alles Gute zum Muttertag an die beste Mama der Welt. Danke, dass du immer für mich da bist, mich unterstützt und mich auch an meinen schlimmsten Tagen erträgst." Weiter erklärte die Tochter der Designerin: "Ich sage es nicht oft genug, aber ich bin wirklich dankbar für alles, was du jeden Tag für mich tust. Ich liebe dich so sehr und hoffe, du hast einen wunderschönen Tag, denn du hast es verdient."

Harpers Bruder Romeo Beckham (23) bedankte sich in einer Instagram-Story ebenfalls bei seiner Mutter "für alles, was du tust". Cruz Beckham (21) teilte schlicht ein altes Foto in seiner Story, auf dem seine Mutter ihm einen Luftkuss gibt.

Seitenhieb von Brooklyn?

Sohn Brooklyn Beckham (27) hat seine Mutter nach dem großen Familienzwist bis jetzt noch nicht bei Instagram hochleben lassen. Dafür feierte er am Samstagabend, also kurz vor dem britischen Muttertag, den 71. Geburtstag von Claudia Heffner Peltz - die Mutter seiner Ehefrau Nicola Peltz (31). Auf Instagram postete Brooklyn in einer Story ein Foto mit Claudia, die am 12. März Geburtstag hatte, und Nicola und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an die beste Schwiegermutter. Ich hab dich so lieb und hoffe, du hattest einen ganz tollen Tag." Das Timing des Posts sehen viele im Zusammenhang mit dem Muttertag als weiteres Zeichen von Brooklyns Distanzierung von seiner eigenen Familie.

Im Januar hatte Brooklyn auf Instagram eine ausführliche Erklärung zum Familienstreit veröffentlicht und dabei unmissverständlich klargestellt, keine Versöhnung anzustreben. Darin erhob er schwere Vorwürfe gegen seine Eltern: Victoria und David hätten über die Jahre gezielt versucht, seine Ehe mit Nicola Peltz zu sabotieren.