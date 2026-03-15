Nur Brooklyn nicht: David Beckham und die Kinder würdigen Victoria zum Muttertag

Zum britischen Muttertag hat David Beckham seiner Ehefrau Victoria eine bewegende Liebeserklärung auf Instagram gemacht. Auch Tochter Harper oder Sohn Romeo meldeten sich mit herzlichen Worten - Sohn Brooklyn hingegen feierte lieber seine Schwiegermutter zum Geburtstag.
Zum Muttertag in Großbritannien hat David Beckham (50) seiner Ehefrau Victoria (51) auf Instagram eine Liebeserklärung gewidmet, die keine Wünsche offenlässt. Der frühere Fußballstar teilte am Sonntag ein Foto, das eine schwangere Victoria zeigt.