Nur Amtsinhaber kandidiert: Einsamer Wahlkampf für den Großbottwarer Bürgermeister
Ralf Zimmermann hat frühzeitig seine Unterlagen abgegeben – und niemand hat nachgezogen. Foto: privat)

Amtsinhaber Ralf Zimmermann ist der einzige Bewerber bei der Wahl zum Rathauschef in der Stadt im Kreis Ludwigsburg. Dennoch will er engagiert auf Stimmenfang gehen.

Ralf Zimmermann ist erst 44 und doch schon der dienstälteste Bürgermeister im Bottwartal. Seit mehr als 15 Jahren gibt er den Takt in der Kommune vor. Und nach menschlichem Ermessen wird er diesen Status weiter untermauern können. Denn bei der anstehenden Wahl zum Rathauschef am Sonntag, 7. Dezember, wird er der einzige Kandidat sein. Außer Zimmermann habe bis zum Bewerbungsschluss am Montagabend kein anderer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen, erklärt Hauptamtsleiterin Tanja Dinkel.

 

„Ich werde trotzdem Wahlkampf machen. Das gehört sich. Ich nehme das Amt ernst“, sagt der alte und wohl auch künftige Bürgermeister. Einen Flyer habe er bereits an die Haushalte verteilen lassen. Plakatieren wolle er ebenfalls. Darüber hinaus bespiele er soziale Medien, wolle via Whatsapp-Kanal und Instagram Informationen bereitstellen.

Zimmermann betont zudem, dass er einige Ziele für die nächsten Jahre habe. Unter anderem möchte er „unsere Finanzen im Griff behalten“ und in den nächsten acht Jahren ein Gewerbegebiet umsetzen. „Wichtig ist mir auch die Stärkung der Vereine. Sie sind das Rückgrat unserer Stadt“, sagt er. Das Schaffen von weiterem Wohnraum hat er sich ebenfalls auf die Fahnen geschrieben, sieht hier vor allem innerstädtisch noch eine Menge Potenzial.

Er selbst hat schon vor zwei Jahren in Großbottwar gebaut. „Wir fühlen uns hier wohl“, sagt der zweifache Familienvater, der keiner Partei angehört, aber für die Freien Wähler im Kreistag sitzt. „Ich bekenne mich auch klar zu Großbottwar“, erklärt Zimmermann. Man wisse nie, was passiere. Aber aktuell sehe er seine private und berufliche Zukunft in der Stadt mit dem Storch im Wappen.

 