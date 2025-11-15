Nur Amtsinhaber kandidiert: Einsamer Wahlkampf für den Großbottwarer Bürgermeister

Amtsinhaber Ralf Zimmermann ist der einzige Bewerber bei der Wahl zum Rathauschef in der Stadt im Kreis Ludwigsburg. Dennoch will er engagiert auf Stimmenfang gehen.
Ralf Zimmermann ist erst 44 und doch schon der dienstälteste Bürgermeister im Bottwartal. Seit mehr als 15 Jahren gibt er den Takt in der Kommune vor. Und nach menschlichem Ermessen wird er diesen Status weiter untermauern können. Denn bei der anstehenden Wahl zum Rathauschef am Sonntag, 7. Dezember, wird er der einzige Kandidat sein. Außer Zimmermann habe bis zum Bewerbungsschluss am Montagabend kein anderer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen, erklärt Hauptamtsleiterin Tanja Dinkel.