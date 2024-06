Nur als Zuschauer: Ein Jahr nach Rückzug: Lewis Capaldi besucht Glastonbury

Kurz nach seiner Performance beim Glastonbury-Festival im Juni 2023 kündigte Lewis Capaldi (27) an, sich aufgrund von Problemen mit seiner mentalen Gesundheit eine längere Auszeit nehmen zu wollen. Auf der Bühne des berühmten Festivals hatte der Sänger eine Tourette-Attacke erlitten und konnte das Konzert nicht zu Ende spielen. Nun ist Capaldi zurück auf der Worthy Farm - allerdings nur als Besucher.

"Er sah so glücklich aus"

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, wurde der schottische Sänger gemeinsam mit befreundeten Stars wie Oasis-Sänger Noel Gallagher (57) und Model Cara Delevingne (31) auf dem Festivalgelände gesehen.

Ein Jahr nach seinem Headliner-Auftritt und der darauffolgenden Bekanntgabe seiner Auszeit scheint es Capaldi wieder besser zu gehen. "Lewis sah so glücklich aus", zitiert die "Sun" einen Beobachter. "Er sagte, wie froh er sei, hier zu sein und über das Wochenende ein paar der Acts zu sehen. Wenn man bedenkt, wie hart sein letzter Besuch auf Worthy Farm war, ist es schön, ihn wieder hier zu sehen."

Lewis Capaldi erlitte Tourette-Attacke auf Glastonbury-Bühne

Als der Sänger im vergangenen Jahr mit einer Tourette-Attacke auf der Bühne kämpfte und nicht mehr weiter performen konnte, half die Menge ihm seinen Song "Hold Me While You Wait" fertig zu singen. Capaldi bedankte sich anschließend: "Ich will euch allen dafür danken, dass ihr gekommen seid. Ich hatte Angst, aber ihr habt mir geholfen, mich sehr wohl zu fühlen. Dafür danke ich euch sehr."

Am 27. Juni gab Capaldi schließlich bekannt, dass er sich eine Pause auf unbestimmte Zeit vom Touren nehmen würde. Er wolle "so bald wie möglich zurückkehren", schrieb er damals. Eine Rückkehr auf die Bühne hat der Sänger bisher zwar noch nicht angekündigt, im Januar 2024 veröffentlichte er mit "Strangers" aber eine neue Single.