Nun ist der richtige Zeitpunkt: Bert und Ginger Wollersheim haben sich getrennt

Nach sechs Jahren Ehe gehen Bert und Ginger Wollersheim in Zukunft getrennte Wege. Nachdem es Gerüchte über das Liebesaus gegeben hatte, ging das Paar nun in die Offensive. Der Altersunterschied hat eine Rolle gespielt, doch die beiden finden nur gute Worte füreinander.

Nachdem unter anderem "Bild" über Trennungsgerüchte berichtet hatte, sind Bert (74) und Ginger Wollersheim (38) jetzt in die Offensive gegangen. Gegenüber RTL bestätigte das Paar das Ende ihrer Beziehung. "Sechs Jahre Ehe - eine lange und bedeutende Zeit, voller gemeinsamer Erlebnisse, Höhen und Tiefen. Nun gehen wir getrennte Wege, doch nicht im Groll, sondern mit Respekt und Dankbarkeit", sagte Ginger Wollersheim dem Sender.

Bert Wollersheim ist "Ulknudel" Ginger "dankbar"

Illusionen, dass er sein ganzes Leben mit der 35 Jahre jüngeren Frau verheiratet bleiben würde, hat Bert Wollersheim nie gehegt. "Wir wussten von Anfang an, dass wir nicht zusammen alt werden", sagte die ehemalige Rotlichtgröße zu RTL. Als Grund nannte er den großen Altersunterschied. "Nun ist der richtige Zeitpunkt, dass jeder seinen eigenen Weg geht", sagte er weiter.

Bert ist seiner Ginger "dankbar für die gemeinsame wunderbare Zeit". Er habe in seinem Leben noch nie so viel gelacht wie mit der "Ulknudel" Ginger. Er rechnet ihr außerdem hoch an, dass sie immer an seiner Seite war, "obwohl ich damals schon nicht mehr wohlhabend war".

"Nicht im Groll, sondern mit Respekt und Dankbarkeit"

Auch auf Instagram hat sich Ginger Wollersheim mittlerweile zu Wort gemeldet. Zu lesen ist dort derselbe Text, den sie auch RTL zu Protokoll gab." Dazu teilte sie ein Reel mit gemeinsamen Bildern.

2018 hatten sich Bert und Ginger Wollersheim auf der dänischen Insel Aerö das Jawort gegeben. Für den ehemaligen Bordellbetreiber war es die vierte Ehe, für die Ex-Pornodarstellerin die erste.

Bert Wollersheim wurde in den 2000er-Jahren durch diverse Dokus über seine Person bekannt. 2011 startete RTLzwei die Doku-Soap "Die Wollersheims - Eine schrecklich schräge Familie!" über "Deutschlands kultigsten Bordellchef" und dessen damaliger Gattin Sophia Vegas (37). 2018 nahm Wollersheim mit seiner Partnerin Bobby Anne Baker bei "Sommerhaus der Stars" teil.