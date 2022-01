Nummer 315 in Baden-Württemberg

Tamm war bisher die größte nicht-städtische Gemeinde im Kreis Ludwigsburg.

Bislang hat Tamm im Kreis Ludwigsburg als „stadtliche Gemeinde in der Region Stuttgart" für sich geworben. Ab März sind die fast 13 000 Einwohner ganz offiziell „Städter".















Tamm - Die Gemeinde Tamm darf sich vom 1. März an offiziell als Stadt bezeichnen. Das hat die Landesregierung am Dienstag entschieden. „Es freut uns außerordentlich“, sagte Bürgermeister Martin Bernhard. „Dies ist eine besondere Auszeichnung für die Entwicklung von Tamm in den letzten Jahrzehnten, für die Arbeit der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, aber insbesondere auch eine Anerkennung für die Bürgerinnen und Bürger.“ Insbesondere lobte Bernhard die Arbeit der Vereine, Kirchen und Schulen.

Mit mehr als 12 600 Einwohnern war Tamm bisher die größte nicht-städtische Gemeinde im Kreis Ludwigsburg. Der Ort habe drei Schulen, acht Kindergärten sowie fünf Industrie- und Gewerbegebiete mit vielen Arbeitsplätzen, begründete Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Entscheidung. Auch die günstige Lage zwischen Stuttgart und Heilbronn, eine neue Ortsmitte und ein geplanter Bürgergarten waren Pluspunkte.

Was muss eine Stadt bieten?

Tamm hatte Ende November offiziell den Antrag zur Stadterhebung gestellt. Vorausgegangen war ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderats sowie ein Besuch einer Delegation des Innenministeriums. Voraussetzungen für eine Erhebung sind mindestens 10 000 Einwohner, genügend Versorgungseinrichtungen, Wirtschaftskraft, Kultur-, Sport- und Bildungsmöglichkeiten und Entwicklungspotenzial.

Unterstützung hatte der Antrage der Kommune auch aus der Landespolitik erfahren. So setzten sich insbesondere die örtlichen Abgeordneten – die Landtagsabgeordnete Silke Gericke (Grüne), der Bundestagsabgeordnete Fabian Gramling und der Europaabgeordnete Rainer Wieland (beide CDU) – sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Regierungsfraktionen im Land für die Stadterhebung ein. Mit Tamm hat Baden-Württemberg künftig 315 Städte. Die Zahl wächst nicht allzu schnell: In der vergangenen Legislaturperiode wurde mit Leingarten im Kreis Heilbronn nur eine Kommune zur Stadt ernannt.