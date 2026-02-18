Ein deutsches Agentenpaar hält die Welt in Atem: Die Netflix-Serie "Unfamiliar" erzählt von ehemaligen BND-Agenten, deren Vergangenheit sie einholt. Mit 15 Millionen Views in zehn Tagen stürmt der Thriller die internationalen Charts und stößt sogar "Bridgerton" vom Thron.
Die deutsche Netflix-Produktion "Unfamiliar" hat sich innerhalb weniger Tage zu einem globalen Streaming-Phänomen entwickelt. Mit rund 15 Millionen Views in den ersten zehn Tagen übertrifft der Berliner Spionage-Thriller sogar die internationale Konkurrenz und belegt in 35 Ländern den Spitzenplatz.