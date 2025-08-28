Numa will bald eröffnen: Das neue Aparthotel am Rotebühlplatz

Am Rotebühlplatz tut sich was: Wo früher gefeiert wurde, eröffnet bald das Aparthotel Numa. Was über das Konzept bekannt ist und was es mit Tesla zu tun hat.
Erst Abriss, dann Neubau. Jahrelang wurde am Rotebühlplatz 2 gebaut, eine Art Dauerbaustelle wie an vielen Orten der Stadt. Doch nun zieht zumindest an dieser Ecke der Stadt neues Leben ein: Numa, ein Aparthotel, soll „voraussichtlich Ende September bis Anfang Oktober“ eröffnen, wie die zuständige Unternehmensgruppe unserer Zeitung mitteilt.