Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall zwischen Nufringen und Kuppingen ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei kam der Fahrer aus Richtung Kuppingen und war viel zu schnell unterwegs. Deshalb kam sein Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich – und der wohl nicht angeschnallte Fahrer wurde aus seinem Auto geschleudert. Gegen 6.45 Uhr fanden andere Autofahrer den Mann am Straßenrand liegend. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte ihm nicht mehr helfen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Fahrzeug lag mehrere Meter in einer Wiese. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Es entstand ein Schaden von 25 000 Euro.