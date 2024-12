1 Der Euscorpius hat Urlaubern aus Neckartenzlingen einen Schrecken eingejagt. Foto: Imago/RealityImages

Großer Schreck in Neckartenzlingen: Urlauber haben einen Skorpion aus Kroatien mit nach Hause gebracht. Und der machte es sich in der Deckenlampe bequem.











Der Schreck dürfte riesig gewesen sein: Als die Bewohner eines Hauses in den Fleckenäckern in Neckartenzlingen am Nachmittag nach oben zur Decke schauten, krabbelte ein Skorpion in der Lampe. Die Polizei geht davon aus, dass sie das Tier versehentlich aus dem Urlaub mit nach Deutschland gebracht haben.