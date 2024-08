1 In zwei Kindergärten in Nürtingen wurde vor Kurzem eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in zwei Kindergärten in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.











Von Sonntag auf Montag ist in zwei Kindergärten an der Mühlstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Laut Aussagen der Polizei soll der Täter zwischen 19.45 Uhr und 7.15 Uhr am Morgen ein Fenster beziehungsweise das Glaselement einer Tür beschädigt haben und so in das Innere des Gebäudes eingedrungen sein.