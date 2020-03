1 Der Räuber soll etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt sein. Foto: dpa/Marc Tirl

In Nürtingen betritt ein unbekannter Mann ein Spielcasino und zückt eine Pistole. Der Räuber flüchtet mit der Beute in Richtung Innenstadt. Eine Fahndung mit Polizeihubschrauber bringt keinen Erfolg.

Nürtingen - Bargeld in vierstelliger Höhe hat ein bislang unbekannter Mann am Samstagmorgen bei einem Überfall auf ein Spielcasino in der Max-Eyth-Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) erbeutet. Wie die Polizei berichtet, hatte der Räuber gegen 6.45 Uhr unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Geld gefordert und war danach zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet unter Telefon 0 70 22/92 24-0 um Hinweise. Der Täter wurde als etwa 1,80 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, hellhäutig und mit spitz zulaufender Nase beschrieben. Er war mit einer grauen Hose und einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet.