Nürtingen Männer geraten im Streit um Frau aneinander – ein Schwerverletzter

Von red/dpa/lsw 31. Dezember 2018 - 16:26 Uhr

In Nürtingen im Kreis Esslingen sind zwei Männer wegen eine Frau in Streit geraten. Dabei wurde einer der Männer mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt.





3 Bilder ansehen

Nürtingen - Im Streit um eine Frau hat ein Mann seinen Nebenbuhler mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Die beiden Kontrahenten waren am frühen Sonntagmorgen in Nürtingen (Landkreis Esslingen) heftig aneinandergeraten, wie die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Montag mitteilten.

Das 31 Jahre alte Opfer wurde im Krankenhaus operiert. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr. Der mutmaßliche Täter im Alter von 30 Jahren flüchtete zunächst, konnte dann aber gefasst werden. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags.