Nürtingen Kollision mit Pickup endet für Motorradfahrer tödlich

Von red/uls 13. Mai 2018 - 19:56 Uhr

In Nürtingen im Kreis Esslingen hat es am Sonntag einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer hatte eine rote Ampel missachtet und war mit einem Auto kollidiert.





Reutlingen - Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 313 in Nürtingen (Kreis Esslingen) ums Leben gekommen.

Laut der Polizei hatte er kurz vor 16 Uhr an einer Kreuzung das Rotlicht nicht beachtet, er war mit Wucht in die linke Seite eines Chrysler-Pickups geprallt, dessen Fahrerin Grün gehabt hatte. Der Motorrarradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt, er starb noch an der Unfallstelle. Die 36 Jahre alte Fahrerin des Pickup blieb unverletzt.

Die Bundesstraße 313 war wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Metzingen (Kreis Reutlingen) zunächst voll gesperrt.