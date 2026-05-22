Nürtingen: In Hofladen eingebrochen – Polizei nimmt 50-Jährigen fest

In einen Hofladen in Nürtingen wird eingebrochen. Bei ihrer Fahndung stoßen Polizeibeamte auf einen 50-Jährigen – der versucht zu flüchten und wird handgreiflich.
Ein Unbekannter ist in den Verkaufsraum eines Hofladens bei Raidwangen in Nürtingen (Kreis Esslingen) in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Unbekannte in der Zeit zwischen 19 Uhr und 2.15 Uhr indem er die Schiebetür aufhebelte Zugang und durchsuchte den Innenraum. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet.