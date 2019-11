Krise bei Daimler Wie ist die Lage bei dem Stuttgarter Autokonzern?

Stellenabbau, Lohnverzicht und Standortkämpfe: Am Donnerstag wird Ola Källenius seine Zukunftsstrategie und Sparpläne für den Konzern in London vorstellen. Was das für die Beschäftigten in der Region bedeutet, erklärt Wirtschaftsredakteur Yannik Buhl.