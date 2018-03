Nürtingen im Kreis Esslingen 33-Jähriger vergewaltigt Frau in Gaststätte

Von red 11. März 2018 - 11:43 Uhr

Die Polizei konnte den Mann festnehmen (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 50-jährige Frau ist in der Nacht zu Sonntag betrunken in einer Gaststätte in Nürtingen unterwegs. Ein ebenfalls betrunkener Mann überwältigt sie.

Nürtingen - Am frühen Sonntagmorgen gegen halb drei ist es in einer Gaststätte in der Neuffener Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) zur Vergewaltigung einer 50-jährigen Frau gekommen.

Wie die Polizei berichtet, wurde die alkoholisierte Geschädigte in der Toilette der Gaststätte von einem ebenfalls deutlich alkoholisierten 33-jährigen Mann überwältigt und sexuelle Handlungen gegen ihren Willen vorgenommen.

Nachdem der 33-Jährige durch einen hinzukommenden Zeugen mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt bekommen hatte, flüchtete dieser zu Fuß. Der Täter konnte von Beamten der Polizei Nürtingen vorläufig festgenommen werden. Er wird am Montagmorgen einem Richter vorgeführt.