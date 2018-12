Nürtingen Feuerwehr rückt zu Brand in Wohnhaus aus

Von red 10. Dezember 2018 - 17:01 Uhr

Im ersten Stock eines Hauses brach am Montagvormittag Feuer aus. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen aus dem Dach hindurch.





7 Bilder ansehen

Esslingen - Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste am Montagvormittag zu einem Wohnhausbrand in Nürtingen (Kreis Esslingen) ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer um 10.20 Uhr in einer Küche im ersten Stock des Hauses aus. Die Gründe dafür sind bislang unklar. Ein Bewohner im Erdgeschoss bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Flammen vom ersten Stock ins Dachgeschoss ausgebreitet und schlugen bereits aus dem Dach hindurch.

Der Feuerwehr gelang es, ein weiteres Ausbreiten auf die Nachbargebäuden zu verhindern. Durch herabfallende Dachziegeln wurden mehrere vor dem Haus geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach gab es keine Verletzten. Am Dienstag werden Spezialisten der Kriminaltechnik mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 150.000 Euro.