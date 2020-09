1 Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Willnow

Am Mittwochabend zog sich ein 79-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz in Nürtingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen zu.

Nürtingen - Am Mittwochabend ist ein 79-Jähriger in Nürtingen vom Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Fahrradfahrer mit seinem Citybike gegen 18.30 Uhr auf der abschüssigen Zugäckerstraße entlang, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und im Bereich der einmündenden Rötestraße zu Fall kam. Er wurde von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.