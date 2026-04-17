Nürnberg: Verbotene Mengen Lachgas in Kiosk gefunden

Schon im Schaufenster eines Kiosks sind verbotene Lachgas-Behälter zu sehen. Die Polizei durchsucht den Laden – und findet große Mengen der Droge.
Die Polizei hat verbotene Mengen an Lachgas in mehreren Kioskfilialen in Nürnberg gefunden. Bereits im Schaufenster eines Ladens sollen die verbotenen Kartuschen ausgestellt gewesen sein, so das Präsidium Mittelfranken. Aufgrund eines Zeugenhinweises habe die Polizei am Donnerstag einen Kiosk einer 34 Jahre alten Betreiberin überprüft. Dort fanden die Beamten mehrere Lachgasflaschen.