Nürnberg: Verbotene Mengen Lachgas in Kiosk gefunden

Schon im Schaufenster eines Kiosks sind verbotene Lachgas-Behälter zu sehen. Die Polizei durchsucht den Laden – und findet große Mengen der Droge.

Die Polizei hat verbotene Mengen an Lachgas in mehreren Kioskfilialen in Nürnberg gefunden. Bereits im Schaufenster eines Ladens sollen die verbotenen Kartuschen ausgestellt gewesen sein, so das Präsidium Mittelfranken. Aufgrund eines Zeugenhinweises habe die Polizei am Donnerstag einen Kiosk einer 34 Jahre alten Betreiberin überprüft. Dort fanden die Beamten mehrere Lachgasflaschen.

Unsere Empfehlung für Sie Rotterdam Wahllose Morde – Täter kommt in Psychiatrie Drei Morde, Panik in Rotterdam: Wie Stimmen und Cannabis einen 25-Jährigen zum Töten trieben – das Gericht lässt den Mann einweisen. Im Anschluss wurden weitere Kioskfilialen durchsucht. Die Beamten stellten Lachgasbehälter „im unteren dreistelligen Bereich“ unterschiedlicher Größe sicher.

Konsum kann zu Psychosen oder Nervenschädigungen führen

Die Frau wurde wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) angezeigt. Der Verkauf von Lachgas ist seit dem 12. April eingeschränkt: Im Internet oder an Automaten darf die Droge nicht mehr verkauft werden, außerdem sind nur kleine Mengen erlaubt - höchstens zehn Kartuschen à 8,4 Gramm dürfen pro Käufer über die Ladentheke gehen. Die Abgabe an Minderjährige ist grundsätzlich verboten.

Die Gesetzesänderung solle insbesondere Jugendliche schützen, unter denen Lachgas zu einer beliebten Partydroge geworden sei. Der Konsum von Lachgas kann unter anderem zu Psychosen oder Nervenschädigungen führen.