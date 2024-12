Über mehrere Monate hinweg werden in Nord- und Ostbayern immer wieder Zigarettenautomaten aufgebrochen. Der Schaden ist hoch. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Nach über 50 Aufbrüchen von Zigarettenautomaten in Franken und der Oberpfalz hat die Polizei zwei Tatverdächtige in Nürnberg festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, werde gegen eine 49-Jährige und einen 50-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt.

Zwischen März und Dezember dieses Jahres schweißten die Täter mehr als 50 Zigarettenautomaten in Mittelfranken, Unterfranken und in der Oberpfalz auf. Sie stahlen laut Polizei Bargeld und Tabakwaren. Der Wert der Beute belaufe sich insgesamt auf eine hohe fünfstellige Summe, sagte ein Polizeisprecher. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Tatverdächtige identifiziert

Nach Ermittlungen der Kripo Fürth und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden schließlich die 49-Jährige und den 50-Jährigen als Tatverdächtige identifiziert. Das Duo sei am Montag in Nürnberg festgenommen worden. Beamte hätten zudem die Wohnungen der beiden durchsucht und dabei Beweismittel sichergestellt. Um was genau es sich dabei handelt, teilte der Sprecher nicht mit.

Ein Richter solle im Laufe des Tages darüber entscheiden, ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen. Die Ermittlungen dauern an, laut Sprecher prüfen die Ermittler etwa, ob weitere Personen an den Aufbrüchen beteiligt waren.