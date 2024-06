1 Zwischen zwei Landwirten tobte bereits seit Längerem ein Zwist. (Symbolbild) Foto: IMAGO/photothek/IMAGO/Florian Gaertner

Ein Bauer soll seinen Nachbarn mit seinem Traktor und einer Metallstange angegriffen haben. Wegen versuchten Totschlags steht er nun vor Gericht.











Weil er seinen Nachbarn mit dem Traktor attackiert haben soll, steht ein Landwirt wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht in Nürnberg. Am ersten Prozesstag am Dienstag habe der 71-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen, sagte Justizsprecherin Tina Haase. Mehrere Zeugen sagten aus, unter anderem waren das Opfer und dessen Sohn geladen.