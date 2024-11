Nürnberg: Massenschlägerei mit 40 Beteiligten am Hauptbahnhof

Massenschlägerei mit 40 Beteiligten am Hauptbahnhof

1 Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Am Westausgang des Bahnhofs bricht am Abend plötzlich ein Streit zwischen zwei großen Männergruppen aus. Dann eskaliert es. Einer der Männer soll mit einem kuriosen Gegenstand zugeschlagen haben.











Rund 40 Männer haben sich am Nürnberger Hauptbahnhof eine Schlägerei geliefert. Nach ersten Ermittlungen sowie einer Videoauswertung soll es nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit je etwa 20 Beteiligten zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen sein, teilte die Bundespolizei mit. Keiner der Männer wurde demnach bei der Schlägerei am Westausgang des Bahnhofs so schwer verletzt, dass eine ärztliche Versorgung notwendig gewesen wäre.