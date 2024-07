1 Die Polizei entdeckte bei dem Mann auch Ersatzmunition. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Reisende informierten die Bundespolizei. Die fand neben dem Gewehr auch Ersatzmunition im Rucksack des 21-Jährigen.











Link kopiert



Mit einem schussbereiten Luftdruckgewehr war ein 21-Jähriger in einer S-Bahn und am Nürnberger Hauptbahnhof unterwegs. Reisende meldeten den Mann am Samstag der Bundespolizei, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Beamte kontrollierten ihn am Hauptbahnhof. Unter seiner Jacke fanden sie das geladene Gewehr, in seinem Rucksack entdeckten sie außerdem Ersatzmunition.