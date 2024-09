Nürnberg: Männer mit Messer attackiert - Festnahme

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Streit in einer Wohnung in Nürnberg eskaliert und verlagert sich bis auf die Straße. Dort wird ein couragierter Passant in den Vorfall mithineingezogen. Zwei Menschen erleiden Verletzungen.











Ein 30-Jähriger soll in Nürnberg zwei Männer angegriffen und mit einem Messer verletzt haben. Der Tatverdächtige habe sich nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag noch vor Ort widerstandslos festnehmen lassen, teilte die Polizei mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll von einem Ermittlungsrichter geprüft werden, ob er in Haft kommt.