Nürnberg: Lange Haftstrafen für Mord auf Bahngleis

Die Männer müssen für lange Zeit ins Gefängnis.

Das Gericht spricht von einer abscheulichen Tat, einem Mord wie eine Hinrichtung. Die Täter müssen nun viele Jahre ins Gefängnis. Das Motiv aber bleibt ungeklärt.











Wie zum Schafott führten die drei Leiharbeiter den wehrlosen 48-Jährigen, legten ihn auf ein vielbefahrenes Bahngleis - und warteten in der Nähe ab. Kurze Zeit später überrollte ein 650 Meter langer Güterzug den Bewusstlosen. Ein Mord, der an Abscheulichkeit kaum zu überbieten sei, sagte der Vorsitzende Richter Markus Bader am Landgericht in Nürnberg. Einer der Männer wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die beiden anderen zu 9 und 13 Jahren Haft.