Einen Tag nach dem Fund eines Schwerverletzten auf einer Straße in Mittelfranken ist der Mann in einem Krankenhaus gestorben.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht, teilte ein Polizeisprecher mit. Als Ursache für die Verletzungen vermute die Polizei „einen Verkehrsunfall oder einen Sturz“, sagte der Sprecher. Der Mann selbst habe gegenüber den Einsatzkräften keine Angaben machen können.

Der Mann war am Montag mit schweren Verletzungen im Bereich einer Unterführung in Nürnberg gefunden worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizei am Dienstag starb. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.