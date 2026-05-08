NSDAP-Kartei online: Enkel müssen zu Zeugen werden

Seit die NSDAP-Kartei online steht, suchen Millionen Menschen darin nach ihren Vorfahren. Richtig so, findet unsere Autorin, die Vergangenheit muss auf den Familientisch.
Als das US-Nationalarchiv im März dieses Jahres die Mitgliederkartei der NSDAP ins Netz stellte, suchten darin zeitweise so viele Menschen nach den Namen ihrer Großeltern und Eltern, dass die Homepage zusammenbrach. Mehr als 1,5 Millionen Aufrufe hatte das Angebot bis heute. Auch deutsche Archive berichten von einer Flut an Rechercheanfragen, mehr als 10 000 erreichen beispielsweise das Freiburger Militärarchiv jährlich.